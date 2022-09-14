Посол Пакистана выразил соболезнования Азербайджану

Посол Пакистана в Азербайджане Билал Хайи выразил соболезнования Азербайджану.

Как сообщает Day.Az, об этом посол написал на своей странице в Twitter.

"Мы выражаем глубочайшие соболезнования братскому народу Азербайджана в связи с тем, что их храбрые солдаты стали шехидами. Наши сердца с семьями 50 шехидов, мы молим Всевышнего осыпать вечной милостью сынов этой земли", - написал посол.