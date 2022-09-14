https://news.day.az/politics/1495248.html Сельджук Байрактар выразил соболезнования азербайджанскому народу
"Я прошу Аллаха упокоить души наших братьев-героев, ставших шехидами при предательском нападении на нашу братскую страну #Азербайджан, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим, выражаю соболезнования моим братьям-азербайджанцам.
Сельджук Байрактар выразил соболезнования азербайджанскому народу
Технический директор турецкой компании "Байкар" Сельджук Байрактар выразил соболезнования азербайджанскому народу.
Как передает Day.Az, он выразил соболезнования в Твиттере с хэштегом #Azerbaijan.
В публикации говорится:
"Я прошу Аллаха упокоить души наших братьев-героев, ставших шехидами при предательском нападении на нашу братскую страну #Азербайджан, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим, выражаю соболезнования моим братьям-азербайджанцам.
Мы едины!
Мы вместе!"
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