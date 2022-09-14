Технический директор турецкой компании "Байкар" Сельджук Байрактар выразил соболезнования азербайджанскому народу.

Как передает Day.Az, он выразил соболезнования в Твиттере с хэштегом #Azerbaijan.

В публикации говорится:

"Я прошу Аллаха упокоить души наших братьев-героев, ставших шехидами при предательском нападении на нашу братскую страну #Азербайджан, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим, выражаю соболезнования моим братьям-азербайджанцам.

Мы едины!

Мы вместе!"