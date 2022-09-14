МИД Казахстана разрушил надежды Армении на то, что кто-то придет их защищать, тем самым оправдывая их провокации.

Так, заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил в среду журналистам, что вопрос о возможной отправке миротворцев из Казахстана в Армению на фоне обострения ситуации на армяно-азербайджанской границе не стоит, передает Day.Az со ссылкой на казахстанские СМИ.

"Вопрос так не стоит. Вчера [во вторник] на внеочередном заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ премьер-министр Армении [Никол Пашинян] проинформировал глав государств - членов ОДКБ о состоянии на границе между Азербайджаном и Арменией. В целом информация принята. Конечно, мы хотели получить объективную информацию, потому что с двух сторон поступает различная информация. Поэтому в целом главы государств приняли решение о том, чтобы генеральный секретарь ОДКБ выехал на место, получил полное видение на месте и потом проинформировал глав государств", - сказал он.