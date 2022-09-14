https://news.day.az/politics/1495273.html Армяне обстреляли Кяльбаджар и Лачин - минобороны
Вооруженные силы Армении, вновь нарушив достигнутое соглашение о прекращении огня, в ночь с 13 на 14 сентября и сегодня утром из минометов и артиллерийских установок различного калибра обстреляли наши подразделения, расположенные в направлении Кяльбаджарского и Лачинского районов.
Армяне обстреляли Кяльбаджар и Лачин - минобороны
Вооруженные силы Армении, вновь нарушив достигнутое соглашение о прекращении огня, в ночь с 13 на 14 сентября и сегодня утром из минометов и артиллерийских установок различного калибра обстреляли наши подразделения, расположенные в направлении Кяльбаджарского и Лачинского районов.
Как передает Day.Az со ссылкой на Минобороны, наши подразделения, расположенные в этом направлении, принимают адекватные меры реагирования.
В настоящее время наши позиции периодически обстреливаются. Наши подразделения принимают необходимые меры реагирования.
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