Азербайджан преподал Армении урок, который она никогда не забудет

Источник: Агентство международной информации Trend

Автор: Эльвин Сахаватоглы

Военно-политическому руководству Армении дорого обошлась очередная провокация против Азербайджана. В результате ответных мер, предпринятых азербайджанской армией против провокации Еревана ночью 12 сентября, уничтожены все объекты военного назначения, возведенные вооруженными силами Армении на Лачинском, Кяльбаджарском и Зангиланском направлениях, которые представляли угрозу безопасности Азербайджана.

Армении потребуется не менее 4-5 лет, чтобы восстановить эти военные объекты.

Кроме того, Азербайджан взял под контроль всю транспортно-коммуникационную систему и важнейшие высоты в этом регионе. В последних боестолкновениях армянская армия потеряла около 200 военнослужащих. Также уничтожено большое количество военной техники армянской стороны, два ракетных комплекса С-300 стоимостью более миллиарда долларов, большое количество военных объектов и десятки постов.

Армянские солдаты в панике бежали со своих постов. Хотя официальный Ереван об этом умалчивает, опасаясь реакции общества, потери армянской стороны намного больше, чем у Азербайджана, есть сотни раненых.

Вооруженные силы Азербайджана нанесли армянской стороне такой удар, что военно-политическое руководство Армении еще долго не сможет от него оправиться.

В целом из заявлений, военной риторики, озвучивавшихся в последнее время против Азербайджана властями Армении, было ясно, что тяжелое поражение в 44-дневной войне не стало уроком для Еревана. Его поведение указывало на подготовку к реваншу, нападению на Азербайджан, намерение начать военные действия. Естественно, победоносная азербайджанская армия своими решительными ответными ударами преподала Еревану урок, который он никогда не забудет.

Уникальная семичасовая военная операция, проведенная азербайджанской армией, фактически перечеркнула все планы по провокациям официального Еревана против Баку. Еревану преподан такой урок, что он не сможет представлять никакой реальной угрозы для Азербайджана ни сейчас, ни в будущем. Теперь официальный Ереван должен понимать, что план подготовки провокации против Азербайджана с опорой на какую-либо внешнюю силу неосуществим.

Естественно, Азербайджан осуществлял ответные меры в соответствии с международным правом, с целью защиты своих границ, и эти меры не были направлены против населения Армении, гражданской инфраструктуры.

Проведенной успешной военной операцией азербайджанская армия еще раз продемонстрировала свою мощь, боеготовность как противнику, так и его покровителям. Армия страны еще раз заявила миру, что всегда готова адекватно реагировать на любые провокации противника.