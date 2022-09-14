https://news.day.az/politics/1495286.html ВС Азербайджана уничтожили ракетный комплекс С-300 Армении - ВИДЕО
ВС Азербайджана уничтожили ракетный комплекс С-300 Армении - ВИДЕО
Азербайджанская армия предотвратила провокацию вооруженных сил Армении.
Day.Az представляет вниманию читателей видеокадры уничтожения ракетного комплекса С-300, артиллерийских сил противника, боевых пунктов и наземных укрытий.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре