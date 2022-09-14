ВС Азербайджана уничтожили ракетный комплекс С-300 Армении

Азербайджанская армия предотвратила провокацию вооруженных сил Армении.

Day.Az представляет вниманию читателей видеокадры уничтожения ракетного комплекса С-300, артиллерийских сил противника, боевых пунктов и наземных укрытий.