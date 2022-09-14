Посол МИД России по особым поручениям Игорь Ховаев посетит Азербайджан и Армению для работы над мирным договором. Об этом заявил директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

"Тема подготовки мирного договора занимает важное место в наших усилиях по содействию армяно-азербайджанской нормализации", - сказал дипломат.