https://news.day.az/politics/1495339.html Отложены культурно-массовые мероприятия в Центре Гейдара Алиева
Отложены культурно-массовые мероприятия в Центре Гейдара Алиева
Отложены культурно-массовые мероприятия в Центре Гейдара Алиева.
Об этом Day.Az сообщили в среду в Центре Гейдара Алиева.
"В связи с гибелью азербайджанских военнослужащих при предотвращении широкомасштабной провокации, совершенной ночью 12 сентября подразделениями вооруженных сил Армении на азербайджано-армянской границе, отложены запланированные культурно-массовые мероприятия в Центре Гейдара Алиева и парке Центра, в том числе запланированный на 17-18 сентября "Art Festival". Да помилует Аллах наших шехидов!" - говорится в сообщении.
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