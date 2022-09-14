Отложены культурно-массовые мероприятия в Центре Гейдара Алиева.

Об этом Day.Az сообщили в среду в Центре Гейдара Алиева.

"В связи с гибелью азербайджанских военнослужащих при предотвращении широкомасштабной провокации, совершенной ночью 12 сентября подразделениями вооруженных сил Армении на азербайджано-армянской границе, отложены запланированные культурно-массовые мероприятия в Центре Гейдара Алиева и парке Центра, в том числе запланированный на 17-18 сентября "Art Festival". Да помилует Аллах наших шехидов!" - говорится в сообщении.