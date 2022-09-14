https://news.day.az/politics/1495357.html Подразделения азербайджанской армии не целятся на гражданскую инфраструктуру - минобороны
Подразделения азербайджанской армии не целятся на гражданскую инфраструктуру - минобороны
Информация, распространяемая в армянской прессе о том, что подразделения Азербайджанской Армии якобы обстреливают жилые дома, не соответствует действительности.
Об этом Day.Az сообщили в Министерстве обороны.
"Это очередная провокационная дезинформация другой стороны. Еще раз заявляем, что подразделения Азербайджанской Армии не нацелены на гражданскую инфраструктуру", - говорится в сообщении.
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