Подразделения азербайджанской армии не целятся на гражданскую инфраструктуру

Информация, распространяемая в армянской прессе о том, что подразделения Азербайджанской Армии якобы обстреливают жилые дома, не соответствует действительности.

Об этом Day.Az сообщили в Министерстве обороны.

"Это очередная провокационная дезинформация другой стороны. Еще раз заявляем, что подразделения Азербайджанской Армии не нацелены на гражданскую инфраструктуру", - говорится в сообщении.