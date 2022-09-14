Международный фонд тюркской культуры и наследия осудил провокации ВС Армении

Международный фонд тюркской культуры и наследия осудил широкомасштабные провокации ВС Армении на азербайджано-армянской границе, сообщает Day.Az.

"Международный фонд тюркской культуры и наследия решительно осуждает широкомасштабные провокации, совершенные вооруженными силами Армении на азербайджано-армянской границе ночью 12-го и утром 13 сентября 2022 года, и расценивает очередную агрессию армянской стороны против Азербайджана как грубое нарушение фундаментальных норм и принципов международного права, а также положений трехсторонних заявлений, подписанных лидерами Азербайджана, Армении и России.

Да упокоит Аллах души шехидов, погибших при предотвращении военной провокации Армении. Выражаем глубокие соболезнования семьям шехидов и всему азербайджанскому народу", - говорится в заявлении.

Отметим, что ночью 12 сентября и в утренние часы 13 сентября подразделения вооруженных сил Армении совершили широкомасштабную провокацию на Дашкесанском, Кяльбаджарском и Лачинском направлениях азербайджано-армянской границы. При предотвращении провокации, совершенной Арменией, погибли 50 азербайджанских военнослужащих, 42 из которых военнослужащие азербайджанской армии и 8 - военнослужащие Государственной пограничной службы Азербайджана.