Азербайджанская армия уничтожает огневые точки ВС Армении

Подразделения вооруженных сил Армении продолжают обстреливать позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении Кяльбаджарского, Лачинского и Дашкесанского районов, из пушек Д-30 и Д-20 и 82-миллиметровых минометов.

Об этом Day.Az сообщает в среду со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"Азербайджанские подразделения принимают ответные меры, уничтожая огневые точки противоположной стороны. Оперативная обстановка находится под полным контролем азербайджанской армии", - говорится в сообщении.