https://news.day.az/politics/1495368.html Азербайджанская армия уничтожает огневые точки ВС Армении
Азербайджанская армия уничтожает огневые точки ВС Армении
Подразделения вооруженных сил Армении продолжают обстреливать позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении Кяльбаджарского, Лачинского и Дашкесанского районов, из пушек Д-30 и Д-20 и 82-миллиметровых минометов.
Об этом Day.Az сообщает в среду со ссылкой на минобороны Азербайджана.
"Азербайджанские подразделения принимают ответные меры, уничтожая огневые точки противоположной стороны. Оперативная обстановка находится под полным контролем азербайджанской армии", - говорится в сообщении.
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