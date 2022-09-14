Песков о напряженности на границе между Арменией и Азербайджаном

В Кремле констатировали, что напряженность на границе между Арменией и Азербайджаном пока сохраняется.

Об этом сообщил в среду журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Однозначно, сохраняется напряженность", - отметил он.