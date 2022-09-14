https://news.day.az/politics/1495387.html Песков о напряженности на границе между Арменией и Азербайджаном
Песков о напряженности на границе между Арменией и Азербайджаном
В Кремле констатировали, что напряженность на границе между Арменией и Азербайджаном пока сохраняется.
Об этом сообщил в среду журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Однозначно, сохраняется напряженность", - отметил он.
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