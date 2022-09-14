Новый виток горячих событий на Кавказе: неудавшаяся авантюра Армении и тяжелый урок от Азербайджана

Австрийская онлайн-газета dasfazit.at опубликовала статью об успешно проведенной азербайджанской армией операции по предотвращению провокации армянских вооруженных сил.

Как передает Day.Az, в статье отмечается, что широкомасштабная провокация была осуществлена армянской стороной ночью 12 сентября на Дашкесанском, Кяльбаджарском и Лачинском направлениях азербайджано-армянской границы. Диверсионные группы вооруженных сил Армении заминировали участки между позициями подразделений азербайджанской армии и дороги снабжения в разных направлениях, используя горный рельеф местности и существующие овраги.

Азербайджанской армией были предприняты ответные меры, в результате которых были уничтожены все объекты военного назначения на вышеуказанных направлениях, которые представляли угрозу безопасности Азербайджана. Кроме того, Азербайджан взял под контроль всю транспортно-коммуникационную систему и важнейшие высоты в этом регионе.

В публикации говорится, что армянская сторона потеряла 200 военнослужащих, есть сотни раненых, были уничтожены два ракетных комплекса С-300, стоимость которых исчисляется в размере более одного миллиарда долларов, а также большое количество военных объектов и десятки постов. Опасаясь реакции армянского общества, руководство Армении скрывает данные о значительных потерях.

В материале особо подчеркивается тот факт, что эта провокация очень дорого обошлась Армении. Ответные шаги азербайджанской стороны были охарактеризованы как "удар", от которого "военно-политическое руководство Армении еще долго не сможет оправиться". Отмечается, что заявления армянских властей, военная риторика за последнее время свидетельствовали о том, что армянское руководство и военное командование не извлекли урока из тяжелого поражения в 44-дневной войне, а наоборот, продолжали руководствоваться реваншистскими настроениями и готовиться к очередной авантюре против Азербайджана.

Как результат уникальной семичасовой военной операции азербайджанской стороны все планы армянских реваншистов были разбиты в пух и прах. В статье выражается уверенность в том, что после подобного урока, Ереван больше "не сможет представлять никакой реальной угрозы для Азербайджана ни сейчас, ни в будущем". И любое аппелирование к внешним силам также обречено на провал.

Важно отметить, что меры, предпринятые азербайджанской стороной, характеризуются как соответствующие нормам международного права и обусловленные необходимостью защиты безопасности своих границ.

В статье делается вывод, что Азербайджан имеет все возможности предотвратить любые уловки как противника, так и его покровителей.