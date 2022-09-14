https://news.day.az/politics/1495397.html Армяне обстреливают азербайджанские позиции из минометов
Армяне обстреливают азербайджанские позиции из минометов
С 14:44 14 сентября подразделения вооруженных сил Армении обстреливают из минометов и артиллерийских установок позиции Азербайджанской армии, расположенные в направлении Кяльбаджарского района.
Об этом Day.Az сообщили в Министерстве обороны.
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