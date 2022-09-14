https://news.day.az/politics/1495405.html Главы МИД Азербайджана и Ирана провели телефонный разговор
Главы МИД Азербайджана и Ирана провели телефонный разговор
14 сентября состоялся телефонный разговор между главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Ирана Хусейном-Амиром Абдуллахианом, сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана.
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