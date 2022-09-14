Лейла Абдуллаева о заявлении МИД Индии в связи с напряженностью в регионе

В комментарии пресс-секретаря Министерства иностранных дел Республики Индия в связи с недавней напряженностью в регионе неясно, кто конкретно является агрессором.

Как передает Day.Az, об этом сказала пресс-секретарь МИД Лейла Абдуллаева.

"Можем комментировать этот вопрос в случае, если будет ясно, кто является агрессором в заявлении", - отметил она.