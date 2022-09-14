Стало известно о состоянии двух азербайджанских гражданских лиц, пострадавших в результате провокации Армении

Обнародована информация о состоянии двух гражданских лиц, пострадавших в результате военной провокации Армении.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Real TV, состояние одного из пострадавших - Асима Мусаева оценивается как средней степени тяжести. Он проходит лечение в больнице №1 имени А.Саххата в городе Гянджа. Арзуман Оруджев после оказания первой медицинской помощи был отпущен домой.

"В ночь с 12 на 13 сентября началась стрельба. Около 3 часов ночи вблизи упал снаряд. Нанесен серьезный ущерб нашему животноводческому хозяйству", - сказал Оруджев.