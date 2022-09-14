Военная провокация Армении против Азербайджана продолжается

С 12 сентября 2022 года военная провокация вооруженных сил Армении против Азербайджана продолжается, несмотря на призывы международного сообщества и соглашение о прекращении огня, сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана.

Как отмечает министерство обороны Азербайджана, азербайджанской армией осуществляются ответные меры против легитимных военных целей.

Азербайджанская сторона, придерживаясь международного гуманитарного права и гуманистических ценностей, заявила о готовности в одностороннем порядке передать Армении тела армянских военнослужащих, совершивших провокацию против территориальной целостности Азербайджана, о чем был проинформирован и Международный комитет Красного Креста.

И то, что в такой ситуации Армения не прекращает своих провокационных действий и обстреливает позиции азербайджанской армии из артиллерии, свидетельствует о том, что эта страна заинтересована в обострении ситуации в регионе.

"Призываем Армению воздержаться от деструктивной деятельности, соблюдать гуманитарное прекращение огня. Мир в регионе может быть обеспечен только на основе строгого соблюдения международного права", - говорится в заявлении МИД Азербайджана.