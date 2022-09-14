Керим Велиев встретился с ректором Национального университета обороны Турции

14 сентября первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с делегацией во главе с ректором Национального университета обороны Турецкой Республики профессором Эрханом Афьонджу.

Как сообщили Day.Az в министерстве обороны Азербайджана, на встрече состоялся обмен мнениями о перспективах развития совместной работы в военно-образовательной сфере и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.