https://news.day.az/politics/1495474.html Минобороны Азербайджана провел брифинг - ВИДЕО
Минобороны Азербайджана провел брифинг - ВИДЕО
Министерство обороны Азербайджана провел очередной брифинг в связи с интенсивным обстрелом армянскими вооруженными силами позиций азербайджанской армии на различных направлениях.
Как сообщает Day.Az, на брифинге выступил заместитель начальника пресс-службы министерства обороны полковник-лейтенант Анар Эйвазов.
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