Минобороны Азербайджана провел брифинг

Министерство обороны Азербайджана провел очередной брифинг в связи с интенсивным обстрелом армянскими вооруженными силами позиций азербайджанской армии на различных направлениях.

Как сообщает Day.Az, на брифинге выступил заместитель начальника пресс-службы министерства обороны полковник-лейтенант Анар Эйвазов.