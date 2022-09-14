https://news.day.az/politics/1495480.html К сожалению, у Азербайджана есть потери, дополнительная информация будет предоставлена общественности - Анар Эйвазов
К сожалению, у Азербайджана есть потери, дополнительная информация будет предоставлена общественности - Анар Эйвазов
У Азербайджана, к сожалению, есть потери, общественности будет предоставлена дополнительная информация.
Как сообщает Day.Az, об этом сказал в среду в ходе брифинга заместитель начальника пресс-службы министерства обороны полковник-лейтенант Анар Эйвазов.
"К сожалению, Армения не сделала выводов из результатов проведенной Азербайджаном операции "Возмездие", и особенно из результатов 44-дневной войны. В настоящее время ситуация остается напряженной, оперативная обстановка находится под полным контролем наших подразделений. К сожалению, есть потери и у нас, общественности будет предоставлена дополнительная информация", - добавил Эйвазов.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре