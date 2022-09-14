https://news.day.az/politics/1495485.html Джейхун Байрамов встретился со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу - ФОТО
Джейхун Байрамов встретился со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу - ФОТО
14 сентября 2022 года состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова и специального представителя Европейского Союза по Южному Кавказу Тойво Клаара, передает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана.
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