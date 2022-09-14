https://news.day.az/politics/1495487.html Армяне обстреливают позиции азербайджанской армии в Лачине из артиллерии и минометов
Армяне обстреливают позиции азербайджанской армии в Лачине из артиллерии и минометов
Подразделения вооруженных сил Армении подвергают обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Лачинского района.
Об этом говорится в сообщении минобороны Азербайджана, передает Day.Az.
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