Армяне обстреливают позиции азербайджанской армии в Лачине из артиллерии и минометов

Подразделения вооруженных сил Армении подвергают обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Лачинского района.

Об этом говорится в сообщении минобороны Азербайджана, передает Day.Az.

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