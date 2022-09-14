https://news.day.az/politics/1495496.html Главный омбудсмен Турции выразил соболезнования в связи с гибелью азербайджанских военнослужащих
Главный омбудсмен Турции выразил соболезнования в связи с гибелью азербайджанских военнослужащих
Главный омбудсмен Турции Шараф Малкоч позвонил уполномоченному по правам человека (омбудсмену) Азербайджана Сабине Алиевой.
Как сообщили Day.Az в аппарате омбудсмена, Малкоч выразил соболезнования в связи с гибелью азербайджанских военнослужащих при предотвращении военной провокации Армении.
Главный омбудсмен Турции почтил память шехидов и пожелал скорейшего исцеления раненым.
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