Главный омбудсмен Турции выразил соболезнования в связи с гибелью азербайджанских военнослужащих

Главный омбудсмен Турции Шараф Малкоч позвонил уполномоченному по правам человека (омбудсмену) Азербайджана Сабине Алиевой.

Как сообщили Day.Az в аппарате омбудсмена, Малкоч выразил соболезнования в связи с гибелью азербайджанских военнослужащих при предотвращении военной провокации Армении.

Главный омбудсмен Турции почтил память шехидов и пожелал скорейшего исцеления раненым.