Провокации Армении недопустимы

Провокации Армении недопустимы.

Как передает Day.Az, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Да упокоит Аллах души наших азербайджанских братьев, ставших шехидами во время столкновений на азербайджано-армянской границе. Выражаю соболезнования азербайджанскому народу, желаю исцеления раненым", - сказал Президент Турции.

Весь мир должен знать, что Турция, как и всегда, рядом со своими азербайджанскими братьями, подчеркнул Реджеп Тайип Эрдоган.