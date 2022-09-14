https://news.day.az/politics/1495506.html Провокации Армении недопустимы - Эрдоган
Провокации Армении недопустимы - Эрдоган
Провокации Армении недопустимы.
Как передает Day.Az, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Да упокоит Аллах души наших азербайджанских братьев, ставших шехидами во время столкновений на азербайджано-армянской границе. Выражаю соболезнования азербайджанскому народу, желаю исцеления раненым", - сказал Президент Турции.
Весь мир должен знать, что Турция, как и всегда, рядом со своими азербайджанскими братьями, подчеркнул Реджеп Тайип Эрдоган.
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