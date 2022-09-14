Джо Байден предложит кандидатуру Линн Трейси на должность посла США в России, передает Day.Az со ссылкой на CNN.

Отмечается, что администрация Байдена надеется быстро назначить ее на должность, чтобы заменить Джона Салливана, который ушел в отставку ранее в сентябре.

По словам двух источников, Вашингтон уже сообщил Москве о планах назначить Трейси посланником в России.