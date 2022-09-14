https://news.day.az/politics/1495513.html Байден предложит кандидатуру Линн Трейси на должность посла США в России
Байден предложит кандидатуру Линн Трейси на должность посла США в России
Джо Байден предложит кандидатуру Линн Трейси на должность посла США в России, передает Day.Az со ссылкой на CNN.
Отмечается, что администрация Байдена надеется быстро назначить ее на должность, чтобы заменить Джона Салливана, который ушел в отставку ранее в сентябре.
По словам двух источников, Вашингтон уже сообщил Москве о планах назначить Трейси посланником в России.
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