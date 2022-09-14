Сахиба Гафарова обратилась к международным организациям в связи с военной провокацией Армении

Председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова обратилась к международным организациям в связи с провокацией, совершенной Арменией на азербайджано-армянской границе, сообщает Day.Az.

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