https://news.day.az/politics/1495515.html Сахиба Гафарова обратилась к международным организациям в связи с военной провокацией Армении
Сахиба Гафарова обратилась к международным организациям в связи с военной провокацией Армении
Председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова обратилась к международным организациям в связи с провокацией, совершенной Арменией на азербайджано-армянской границе, сообщает Day.Az.
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