Пресечена антиазербайджанская провокация в эфире телеканала "Россия 1"

Попытка информационного вброса, направленного против российско-азербайджанских союзнических отношений, была пресечена сегодня в прямом эфире авторской передачи Дмитрия Куликова "Кто против?" на телеканале "Россия 1".

Как передает Day.Az со ссылкой на Вестник Кавказа, во время беседы международный обозреватель ИД "Коммерсант" Максим Юсин представил напряженность на армяно-азербайджанской границе, возникшую на самом деле в результате масштабных провокаций ВС Армении, как якобы открытие Азербайджаном с подачи Запада еще одного фронта давления на Россию на фоне украинского кризиса.

Телерадиоведущий Георгий Саралидзе в ответ заявил о том, что в целом нельзя с ходу "взять и возложить вину на какую-то сторону", необходимо тщательно разобраться в происходящем.

Он также напомнил о совместных проектах России и Азербайджана, о Бакинской декларации по международному транспортному коридору "Север-Юг", подписанной Россией, Азербайджаном и Ираном недавно в Баку, указал, что Турция также задействована в этом проекте, и он важен для нее тоже.

Георгий Саралидзе также отметил, что эскалация на армяно-азербайджанской границе началась за два дня до саммита ШОС, куда должны приехать и Президент Азербайджана, и президент Турции, и премьер-министр Армении, и это неслучайно.

"Нельзя [просто - ред.] так взять и страну, которая в очень хороших отношениях [с Москвой - ред.], особенно в той ситуации, которая относится к России, - нельзя просто взять и огульно ее обвинить в том, что она совершает какие-то антироссийские действия", - заключил телеведущий.