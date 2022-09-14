Затулин - инструмент в руках Армении и армянского лобби

Депутат Государственной думы России Константин Затулин продолжает участие в лживой армянской пропаганде.

Об этом сказала Trend в среду депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Афет Гасанова, комментируя поздравления Затулина незаконному армянскому формированию на территории Азербайджана в связи с так называемым "днем республики".

"Абсолютно недопустимо, чтобы депутат Государственной думы России предпринимал настолько глупый шаг, но если речь идет о Затулине, то не стоит удивляться, потому что общеизвестно, что он - инструмент в руках Армении и армянского лобби", - сказала она.

Депутат напомнила, что Затулин всегда отличался позицией, поддерживающей сепаратизм и оккупацию: "Для него не существует государственных интересов, понятий истины, справедливости, совести. Главное для него - это деньги, за которые он выполняет порученную армянами "работу". Еще задолго до того как стать членом Госдумы, Затулин был из тех, кто занимал враждебную позицию по отношению к Азербайджану".

Гасанова отметила, что, баллотируясь в Госдуму, Затулин получил поддержку от армянской диаспоры региона, от которого выдвигал свою кандидатуру.

"Сейчас он перешел все границы, поздравляя незаконное вооруженное формирование в качестве депутата Госдумы РФ. Разве член Госдумы может поздравлять незаконное вооруженное формирование?" - сказала она.

По словам депутата, Затулин как политик не понимает того, что его предвзятые шаги идут вразрез с государственной политикой России.

"Сегодня азербайджано-российские отношения развиваются по нарастающей, достигнув вершины стратегического взаимодействия. Но такие продажные политики, как Затулин пытаются нанести ущерб этим отношениям", - сказала Гасанова, отметив, что российская сторона так же должна выразить позицию по этому вопросу и дать действиям Затулина политическую оценку.