Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с помощником госсекретаря США

14 сентября состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и помощником государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид, передает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал о сохраняющейся напряженности в районах вдоль азербайджано-армянской границы и выразил серьезную озабоченность азербайджанской стороны сложившейся ситуацией.

Было подчеркнуто, что, несмотря на достигнутое 13 сентября режима прекращения огня, армянская сторона продолжала атаковать наши позиции в нарушение договоренности, что привело к гибели наших военнослужащих. Азербайджан предпринимал ответные меры против атаки армянской стороны и наносил удары по воинским частям. Подчеркнуто, что Армении должна безоговорочно соблюдать режим прекращения огня, воздерживаться от провокаций и решать проблемы путем переговоров. Было заявлено, что Азербайджан заинтересован в процессе нормализации отношений с Арменией на политико-дипломатическом уровне.

Карен Донфрид выразила обеспокоенность ростом напряженности в регионе и сообщила, что американская сторона ожидает немедленного прекращения боевых действий и соблюдения режима прекращения огня. Она подчеркнула, что важно обеспечить стабильность и продолжить процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.