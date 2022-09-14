Армяне собираются перед зданием правительства в Ереване

Жители Еревана скопились перед зданием правительства в центре столицы.

Как передает Day.Az, соответствующие кадры распространились в армянских телеграм-каналах.

Согласно кадрам, собравшиеся люди обвиняют Никола Пашиняна в предательстве. При этом на месте пока не видно лидеров оппозиционных партий.

"Выходите на улицы. Пусть каждый из нас позвонит своим друзьям и близким и позовет их сюда. Перекрывайте улицы. Не дайте продать страну этим предателям", - скандируют протестующие, число которых увеличивается с каждой минутой.

Здание правительства оцеплено полицией, на крыше замечены снайперы. Некоторые граждане попытались сломать ворота.

Напомним, что ранее Пашинян заявил в парламенте, что взял на себя ответственность за трудное решение, которое приведет к миру.