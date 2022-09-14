Армяне собираются перед зданием правительства в Ереване - оцепление полиции, на крыше снайперы - ФОТО - ВИДЕО
Жители Еревана скопились перед зданием правительства в центре столицы.
Как передает Day.Az, соответствующие кадры распространились в армянских телеграм-каналах.
Согласно кадрам, собравшиеся люди обвиняют Никола Пашиняна в предательстве. При этом на месте пока не видно лидеров оппозиционных партий.
"Выходите на улицы. Пусть каждый из нас позвонит своим друзьям и близким и позовет их сюда. Перекрывайте улицы. Не дайте продать страну этим предателям", - скандируют протестующие, число которых увеличивается с каждой минутой.
Здание правительства оцеплено полицией, на крыше замечены снайперы. Некоторые граждане попытались сломать ворота.
Напомним, что ранее Пашинян заявил в парламенте, что взял на себя ответственность за трудное решение, которое приведет к миру.
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