Беспримерная история братства Азербайджана и Турции

Автор: Лейла Таривердиева

Сегодня в Азербайджане отмечается знаменательная дата - 104-я годовщина освобождения Баку от дашнакско-большевистской оккупации. Это также праздник и братской Турции, потому что без силы турецкого оружия и героизма турецкого воина история Азербайджана могла бы быть совсем другой.

Братство Азербайджана и Турции - явление уникальное. Поддержка двумя странами друг друга совершенно органична, в ней нет ни капли искусственности и изощренного расчета, как это принято в международных отношениях. Сегодня, в тяжелый для Азербайджана момент, мы снова ощущаем поддержку турецкой стороны на самом высоком уровне. Принеся свои соболезнования семьям шехидов, погибших во время последней армянской провокации, Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил: весь мир должен знать, что Турция, как и всегда, рядом со своими азербайджанскими братьями. Турция готова оказать Азербайджану любую поддержку по первому же его обращению.

Это не просто слова, за ними стоит история. 15 сентября 1918 года в Баку вошли части Кавказской исламской армии и Национальной армии, освободили город от армяно-большевистских банд и спасли азербайджанскую государственность. Это был поворотный момент в истории республики. И хотя всего через 22 месяца первая демократия в исламском мире пала, ее свет оставался в сердцах и вновь воспламенил стремление к свободе в конце ХХ века. Турция поддерживала Азербайджан все годы армянской оккупации, в знак протеста против агрессии она закрыла границу с Арменией, сотрудничая с Баку в изоляции агрессора. Турция оказала неоценимую поддержку Азербайджану в дни Второй карабахской войны. Эта поддержка стала одним из факторов нашей Победы и показала, что мы не одни перед лицом половины мира, гласно или негласно поддержавшего оккупанта.

104 года назад Азербайджан заявил о себе как о первой на Востоке демократической республике. У молодого государства было много врагов, интересы очень многих были перекрещены в этой точке мира, а бакинская нефть не давала покоя противоборствующим державам.

Согласно 4 статье Батумского соглашения, подписанного 4 июня 1918 года между Османской империей и АДР, османское правительство, если этого потребует правительство Азербайджана, обязано было оказать необходимую военную помощь в целях поддержания и восстановления порядка в стране. Согласно этому договору с 9 по 15 июня 1918 года в Гянджу вошли части 5-й Кавказской дивизии османской армии. В этом дивизионе находилось 257 офицеров и 5575 солдат. Главная задача, стоявшая перед Кавказской исламской армии заключалась в освобождении Баку.

26 июня по решению правительства Азербайджана Мусульманский корпус, созданный в 1917 году и возглавляемый генералом Али Ага Шихлинским, был переименован в Особый Азербайджанский корпус. 3 июля правительство Азербайджана приняло решение о призыве в армию. К концу июля число азербайджанских полков достигло четырех, общее количество солдат и офицеров Кавказской Исламской армии составляло 11 100 человек. 5598 из них были османскими, а 5502 - азербайджанскими солдатами и офицерами.

В результате четырехдневных боев близ Гейчая (27 июня - 1 июля 1918 года) Кавказская Исламская армия предотвратила наступление большевистско-дашнакских сил Бакинского Совнаркома на Гянджу. 5 июля был занят Агсу, 10 июля - Кюрдамир. Продолжая свое наступление, подразделения Кавказской исламской армии и Национальной азербайджанской армии освободили 20 июля Шамахы и в конце июля подошли к Баку. Бои шли в Биби-Эйбате и Хырдалане.

В приказе от 13 сентября 1918 года, направленном сражающимся дивизиям командованием Кавказской исламской армии, сообщалось, что 14 сентября в 02:00 начнется наступление на Баку. К участию в наступлении были привлечены 8 тысяч османских солдат и до 7 тысяч азербайджанских аскеров. В три часа ночи была захвачена первая линия обороны, в шесть часов - вторая.

14 сентября генерал Денстервиль и правительство диктатуры Центрокаспия - бакинские комиссары покинули Баку. После освобождения города, 17 сентября правительство Азербайджанской Демократической Республики переехало из Гянджи в Баку, который был провозглашен столицей Азербайджана. Было положено начало основному этапу государственного строительства. 18 сентября стоявшие вокруг города части Кавказской исламской армии торжественно вошли в Баку, где местное население встречало их как спасителей.

В боях за Баку стали шехидами около 2 тысяч солдат Кавказской исламской армии...

Получив радостное известие из Баку, военный министр Османской Турции Энвер паша позвонил Мамед-Эмину Расулзаде: "Поздравляю, Эмин бей. Баку освобожден". Радостная новость пришла в день, когда отмечался праздник Гурбан.

В своей работе "Азербайджанская Республика" Мамед-Эмин Расулзаде позднее написал: "После шестимесячной жизни, полной страха, мусульманское население успокоилось. В святой день - праздник Гурбан-байрама - Баку опять перешел к истинным владельцам... Освобождение Баку подобно чуду".

Это не было преувеличением. После тех ужасов, что выпали на долю азербайджанского населения города и на фоне бессилия молодой демократической власти перед лицом многочисленных врагов, трудно было надеяться спасти республику. Еще свежи были воспоминания об учиненном армянами мартовском геноциде, город после разгула армянских варваров все еще напоминал пепелище, а заправляла в нем дашнакско-большевистская свора. Чужие руки тянулись к Баку со всех сторон.

И все же, спасение Баку не было чудом. Город спасли люди, их единство и мужество. Единство действий Азербайджана и Турции всегда давало прекрасные результаты. Как это было в 1918 году и как это было в 2020-м. Но на этом аналогии заканчиваются. Потому что Турция и Азербайджан уже не те, какими были сто лет назад. Они сильны и достигнутые победы больше никому не отдадут.