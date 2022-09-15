Армению ждет хаос, если она не подпишет договор, предложенный Президентом Ильхамом Алиевым

Или Армения подпишет мирный договор с Азербайджаном - на основе пяти принципов, предложенных Президентом Ильхамом Алиевым, или Армению ждет погружение в хаос, утрата государственности и исчезновение с политической карты мира.

Как передает Day.Az, об этом в своем Телеграм-канале написал российский политолог и военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Ранее военный эксперт заявил, что обращение Армении за военной поддержкой в ОДКБ и к России с юридической точки зрения - неправомерно. Речь идет о локальном пограничном инциденте, причём граница между Азербайджаном и Арменией не делимитирована, т.е. отсутствует как таковая, де-факто есть линия соприкосновения сторон.

По словам Коротченко, источником вооруженного инцидента является армянская сторона и ее вооруженные провокации, действия Азербайджана носят ответный и вынужденный характер - т.е. попадают под категорию "самооборона".

Отметим, что в ночь на 13 сентября подразделения вооруженных сил Армении совершили широкомасштабную провокацию на Дашкесанском, Кяльбаджарском и Лачинском направлениях азербайджано-армянской государственной границы.