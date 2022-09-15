https://news.day.az/politics/1495539.html В азербайджанской армии нет проблем с запасами компонентов крови - минобороны
В азербайджанской армии нет проблем с запасами компонентов крови - минобороны
В некоторых аккаунтах в социальных сетях делятся необоснованной информацией о наличии большого количества раненых и потребности в крови.
Об этом говорится в сообщении минобороны Азербайджана, передает Day.Az.
"В азербайджанской армии нет проблем с запасами компонентов крови.
В случае необходимости кровью и компонентами крови нашу армию полностью обеспечит отделение банка крови Главного клинического госпиталя Министерства обороны. Мы призываем наших граждан не вводить в заблуждение такой ложной информацией и не распространять информацию, не подтвержденную официально", - говорится в заявлении минобороны.
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