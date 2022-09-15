Напряженность в Армении достигла апогея

Провал провокации ВС Армении на азербайджано-армянской государственной границе довел политический конфликт до апогея в Ереване.

Заявление Пашиняна о готовности подписать документы, из-за которых его могут назвать предателем, еще больше накалило ситуацию. Несогласные с Пашиняном граждане Армении собрались перед зданием парламента и в центре Еревана.

Политическое руководство Армении начало принимать серьезные меры безопасности из-за гнева народа. По приказу Пашиняна вокруг здания парламента было развернуто большое количество сил полиции. Паника дошла до того, что в Ереване даже решили заварить главные ворота парламента.

Day.Az представляет эти кадры, которые были распространены в социальных сетях.