Многочисленные потери вынудили ВС Армении бежать - ГПС - ФОТО
12 сентября в целях пресечения широкомасштабных провокаций вооруженных сил Армении на участках азербайджано-армянской государственной границы, проходящих по территории Зангиланского района, подразделениями Государственной пограничной службы были нанесены тяжелые сокрушительные удары по врагу и обезврежены их огневые точки.
Как сообщили Day.Az в Государственной пограничной службе, враг, понесший многочисленные потери среди личного состава и в военной технике, был вынужден отступить.
"В ходе пресечения покушения вооруженных сил Армении на территорию и суверенитет нашей страны военнослужащие Государственной пограничной службы проявили личную отвагу и мужество, героически сражаясь против врага, стали шехидами:
Капитан Мехбалыев Фарид Кямаледдин оглу;
Старший прапорщик Мамедов Азер Мустафа оглу;
Старший прапорщик Мамедов Нахид Гусейнага оглу;
Младший прапорщик Насиров Ульви Асадулла оглу;
Старший прапорщик Рустамов Фарид Нофел оглу
Младший прапорщик Бабазаде Эльшан Сахиб оглу;
Старший сержант Рагимов Тебриз Рагим оглу;
Старший сержант Садыхов Шамистан Абдулага оглу.
Выражаем глубокие соболезнования семьям и близким шехидов", - говорится в сообщении ГПС.
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