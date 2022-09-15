ОДКБ не планирует направлять миротворцев в Армению

Отправка миротворческого контингента Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Армению пока не стоит на повестке дня. Об этом заявил на брифинге в четверг начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Давайте не будем забегать вперед. 13 сентября главы наших государств единогласно заявили о том, что эта проблема, которая существует между Арменией и Азербайджаном, должна решаться политико-дипломатическими методами, - сказал он. - То есть о применении военной силы еще и с привлечением ОДКБ ни 13 сентября, ни вчера, ни сегодня и, я думаю, в ближайшем будущем речи не идет".