https://news.day.az/politics/1495685.html В вопросе столкновений между Азербайджаном и Арменией нужна объективная позиция - депутат Европарламента
В вопросе столкновений между Азербайджаном и Арменией нужна объективная позиция - депутат Европарламента
Необходимо занять объективную позицию в вопросе столкновений между Азербайджаном и Арменией.
Как передает Day.Az, об этом написал в Twitter депутат Европарламента от Польши Томаш Пореба.
"Мы должны быть объективны в нашей позиции, когда речь идет о столкновениях между Арменией и Азербайджаном. Слишком долго Армения была близким союзником России (со всеми предсказуемыми последствиями), в то время как Азербайджан оставался верным и стратегическим другом Польши и Запада", - говорится в публикации.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре