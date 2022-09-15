Погиб еще 21 военнослужащий ВС Азербайджана в результате провокации Армении

Минобороны Азербайджана уточнило данные по погибшим военнослужащим.

Как сообщает Day.Az, ведомство обнародовало список военнослужащих, погибших в ходе предотвращения широкомасштабных провокаций со стороны вооруженных сил Армении с 12 сентября 2022 года.

Согласно данным, в результате провокаций ВС Армении на границе с Азербайджаном погиб 71 азербайджанский военнослужащий.