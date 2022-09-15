https://news.day.az/politics/1495689.html Погиб еще 21 военнослужащий ВС Азербайджана в результате провокации Армении - СПИСОК
Погиб еще 21 военнослужащий ВС Азербайджана в результате провокации Армении - СПИСОК
Минобороны Азербайджана уточнило данные по погибшим военнослужащим.
Как сообщает Day.Az, ведомство обнародовало список военнослужащих, погибших в ходе предотвращения широкомасштабных провокаций со стороны вооруженных сил Армении с 12 сентября 2022 года.
Согласно данным, в результате провокаций ВС Армении на границе с Азербайджаном погиб 71 азербайджанский военнослужащий.
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