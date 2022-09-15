Бублик вместо ОДКБ

О применении сил ОДКБ на границе Армении и Азербайджана речи не идет. Об этом заявил глава объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров. Тем самым попытка армянского руководства втянуть организацию в приграничный конфликт потерпела полный провал.

Многие компетентные эксперты прогнозировали то, что ОДКБ не будет посылать военных на помощь Армении. Ведь после окончания Второй карабахской войны Армения намеренно затягивала процесс демаркации, что было необходимым пунктом для подписания мирного соглашения.

Примечателен был ответ Секретариата ОДКБ на обращение армянских властей: "В связи с обращением армянской стороны к Совету коллективной безопасности ОДКБ об оказании помощи Республике Армения, Секретариатом Организации совместно с Объединенным штабом ОДКБ организована работа по задействованию механизмов ОДКБ для урегулирования ситуации". Простыми словами, ОДКБ ограничилась озабоченностью.

Несмотря на увесистую оплеуху в Армении всё-таки нашли повод для гордости. Горькую пилюлю разачаровавшимся армянам подсластила новость о том, что "Яндекс Еда" запустилась в Армении под брендом Yandex Eats. И хотя платформа работает пока только в тестовом режиме, армяне уже предвкушают полакомиться вдоволь всякой всячиной.

Что ж, ситуация для Армении складывается довольно печально. И это неудивительно, поскольку правительство в Ереване регулярно пыталось дискредитировать ОДКБ и Россию, то и дело оглядываясь, а порой даже шантажировало уходом в НАТО. Так что в нынешней ситуации бублик - максимум, на что может рассчитывать Армения.