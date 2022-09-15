Депутаты Милли Меджлиса совершат визит во Францию

16 сентября депутаты Милли Меджлиса Солтан Мамедов и Вугар Байрамов совершат визит в столицу Франции Париж.

Как сообщили Day.Az в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, депутаты примут участие в XII международном заседании министров и парламентариев стран-членов Международной федерации астронавтики, которое пройдет в рамках 73-го Конгресса федерации.

Мероприятие посвящено теме "Космос для всех: вовлечение общественности и политиков в решение проблем". На встрече состоится обмен мнениями по вопросам обеспечения безопасности в космосе, важности космической деятельности, просвещения населения в этой сфере и по другим вопросам.

Наши депутаты выскажут свое мнение по вопросам, которые будут обсуждаться на мероприятии.

Визит завершится 21 сентября.