Момент уничтожения личного состава и боевых позиций ВС Армении

С ночи 12 сентября вооруженными силами Армении была совершена широкомасштабная провокация на Дашкесанском, Кяльбаджарском, Лачинском и Зангиланском направлениях азербайджано-армянской границы. В ответ на эту провокацию азербайджанская армия нанесла сокрушительные удары по позициям противника, районам сосредоточения его войск и вооружения.

Как сообщили Day.Az в министерства обороны Азербайджана, при предотвращении армянской провокации погиб 71 азербайджанский военнослужащий.

Day.Az представляет вниманию видеокадры операции азербайджанской армии против провокаций противника.