https://news.day.az/politics/1495720.html Момент уничтожения личного состава и боевых позиций ВС Армении - НОВЫЕ КАДРЫ
Момент уничтожения личного состава и боевых позиций ВС Армении - НОВЫЕ КАДРЫ
С ночи 12 сентября вооруженными силами Армении была совершена широкомасштабная провокация на Дашкесанском, Кяльбаджарском, Лачинском и Зангиланском направлениях азербайджано-армянской границы. В ответ на эту провокацию азербайджанская армия нанесла сокрушительные удары по позициям противника, районам сосредоточения его войск и вооружения.
Как сообщили Day.Az в министерства обороны Азербайджана, при предотвращении армянской провокации погиб 71 азербайджанский военнослужащий.
Day.Az представляет вниманию видеокадры операции азербайджанской армии против провокаций противника.
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