https://news.day.az/politics/1495725.html Чавушоглу поделился публикацией по случаю освобождения Баку
Чавушоглу поделился публикацией по случаю освобождения Баку
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу поделился публикацией в Twitter по случаю 104-й годовщины освобождения Баку от оккупации.
Как передает Day.Az, в публикации говорится:
"Поздравляем с 104-й годовщиной освобождения Баку от оккупации, чтим память наших героев-шехидов. Турция и Азербайджан навеки вместе!".
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