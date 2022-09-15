Чавушоглу поделился публикацией по случаю освобождения Баку

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу поделился публикацией в Twitter по случаю 104-й годовщины освобождения Баку от оккупации.

Как передает Day.Az, в публикации говорится:

"Поздравляем с 104-й годовщиной освобождения Баку от оккупации, чтим память наших героев-шехидов. Турция и Азербайджан навеки вместе!".