Работа по подготовке мирного договора между Ереваном и Баку не останавливалась, невзирая на нынешнюю эскалацию напряженности. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

"Это главный приоритет. Российская сторона оказывает необходимую помощь", - сказала она.

Захарова напомнила, что российский сопредседатель Минской группы ОБСЕ, спецпредставитель главы МИД РФ Игорь Ховаев посетил Баку 8-9 сентября и Ереван 13-14 сентября.

По ее словам, основной темой было обсуждение проекта мирного договора.