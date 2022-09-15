Источник: Агентство международной информации Trend

Армения продолжает грубо нарушать обязательства, взятые на себя в рамках трехстороннего заявления. Азербайджан неоднократно заявлял, что в противоречие со статьей 4 этого заявления, сохраняется присутствие армянских вооруженных сил на территории Азербайджана, а также то, что армянская сторона препятствует открытию коммуникаций.

Об этом сказала в интервью авторскому видеопроекту АМИ Trend "Актуально с Сахилем Керимли" начальник управления пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева, передает Day.Az.

Она добавила, что следует также отметить сохраняющуюся минную опасность.

"Среди причин масштабной армянской военной провокации, произошедшей ночью 12 сентября, была попытка вооруженных сил Армении, воспользовавшись горным рельефом местности, минировать территории между позициями азербайджанских подразделений и пути снабжения на Лачинском, Кяльбаджарском и Дашкесанском направлениях. Для предотвращения этой попытки со стороны Вооруженных сил Азербайджана были приняты ответные меры. Провокация Армении сопровождалась обстрелом азербайджанских позиций. В ответ на это Вооруженными силами Азербайджана были приняты меры", - сказала Абдуллаева.

Она подчеркнула, что Армения, демонстрируя неконструктивную позицию, наносит серьезный удар по мирному процессу.

"Последние процессы еще раз показывают, что Армения не готова к миру, а пытается помешать его установлению, совершая военные провокации", - сказала начальник управления пресс-службы МИД.