Азербайджанская армия разгромила одну из крупных военных баз Армении

С ночи 12 сентября вооруженными силами Армении была совершена широкомасштабная провокация на Дашкесанском, Кяльбаджарском, Лачинском и Зангиланском направлениях азербайджано-армянской границы. В ответ на эту провокацию азербайджанская армия нанесла сокрушительные удары по позициям противника, районам сосредоточения его войск и вооружения.

Распространились кадры разгрома одной из крупных военных баз Армении. Военная база располагалась недалеко от поселка Зод Басаркечарского района и представляла прямую угрозу для Кяльбаджара, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.