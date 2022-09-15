https://news.day.az/politics/1495791.html Азербайджанская армия разгромила одну из крупных военных баз Армении - ВИДЕО
Азербайджанская армия разгромила одну из крупных военных баз Армении - ВИДЕО
С ночи 12 сентября вооруженными силами Армении была совершена широкомасштабная провокация на Дашкесанском, Кяльбаджарском, Лачинском и Зангиланском направлениях азербайджано-армянской границы. В ответ на эту провокацию азербайджанская армия нанесла сокрушительные удары по позициям противника, районам сосредоточения его войск и вооружения.
Распространились кадры разгрома одной из крупных военных баз Армении. Военная база располагалась недалеко от поселка Зод Басаркечарского района и представляла прямую угрозу для Кяльбаджара, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.
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