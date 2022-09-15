https://news.day.az/politics/1495795.html Закир Гасанов и замминистра обороны США обсудили армянскую провокацию
Закир Гасанов и замминистра обороны США обсудили армянскую провокацию
15 сентября состоялся телефонный разговор министра обороны Азербайджанской Республики генерал-полковника Закира Гасанова с заместителем министра обороны Соединенных Штатов Америки по политическим вопросам Колином Колом.
Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны, в ходе телефонного разговора были обсуждены вопросы двустороннего военного сотрудничества между странами, а также столкновение на азербайджано-армянской государственной границе и текущая ситуация.
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