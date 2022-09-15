Закир Гасанов и замминистра обороны США обсудили армянскую провокацию

15 сентября состоялся телефонный разговор министра обороны Азербайджанской Республики генерал-полковника Закира Гасанова с заместителем министра обороны Соединенных Штатов Америки по политическим вопросам Колином Колом.

Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны, в ходе телефонного разговора были обсуждены вопросы двустороннего военного сотрудничества между странами, а также столкновение на азербайджано-армянской государственной границе и текущая ситуация.