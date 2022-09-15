Азербайджанцы Канады призвали мировую общественность к осуждению агрессии Армении против Азербайджана

Азербайджанская община канадской провинции Квебек обратилась к местной и международной общественности в связи с масштабной провокацией Армении на границе с Азербайджаном.

Как сообщили Day.Az в четверг в Государственном комитете по работе с диаспорой Азербайджана, в заявлении подписанном председателем Ассоциации азербайджанцев Квебека Масудом Алиевым, содержится подробная информация об агрессии, совершенной вооруженными силами Армении, начиная с ночи 12 сентября 2022 года. Было подчеркнуто, что вся ответственность за произошедшие провокации, столкновения и потери лежит на военно-политическом руководстве Армении.

Азербайджанский центр культуры и творчества "Vətən", действующий в городе Торонто (Канада) также выступил с заявлением в связи с совершенными Арменией широкомасштабными военными провокациями. В письме, подписанном руководителем центра Лалин Гасановой, и адресованном премьер-министру Джастину Трюдо и министру иностранных дел Мелани Джоли, предоставлена информация об очередных военных преступлениях, совершенных Арменией. Было отмечено, что канадцы азербайджанского происхождения испытывают беспокойство в связи с ущербом, нанесенным Арменией процессу нормализации в Южно-Кавказском регионе, инициированному Азербайджаном. В обращении подчеркивается, что азербайджанское сообщество призывает премьер-министра Джастина Трюдо и других официальных лиц осудить агрессивную политику Армении на международной арене.

Азербайджанский культурный центр "Альберта" (ALACS), действующий в канадской провинции Альберта, также обратился к официальным лицам страны в связи с провокацией и агрессивной политикой Армении. В обращении, подписанном исполнительным директором Центра Сабиной Искендеровой, адресованном премьер-министру Канады Джастину Трюдо, министру иностранных дел Мелани Джоли, сенатору Леонидасу Хусакосу, членам парламента Грегу Маклину, Джасраджу Сингху Халлану, Мишелю Ремпелю, Стефани Кузи, Пьеру Пуалевру и Ассоциации ООН в Канаде, отражена подробная информация о военном преступлении, совершенном Арменией в очередной раз.

В заявлении, подписанном председателем канадско-азербайджанского общества Монреаля Реной Муслюмовой и адресованном местной и международной общественности, также говорится об очередном военном преступлении Армении. Было отмечено, что Армения не впервые отвечает агрессией на усилия в рамках мирного процесса, начатого по инициативе Азербайджана и при посредничестве Европейского союза.

Азербайджанцы Канады призвали официальных лиц страны и мировое сообщество осудить агрессию Армении в международной плоскости.