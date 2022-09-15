В направлении, где Армения совершила провокацию, подавлена система ПВО, более 14 500 боеприпасов захвачены в качестве трофеев

В направлении, где Армения совершила провокацию, была подавлена система противовоздушной обороны (ПВО) противника.

Как сообщает Day.Az, также были выведены из строя принадлежавшие противнику 1 машина радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Житель", до 20 пушек и гаубиц, более 10 минометов и в общей сложности 32 единицы автомобильной техники, 6 из которых были с боеприпасами.

Кроме того, в качестве трофеев захвачено принадлежавшие подразделениям вооруженных сил Армении 3 автомобиля марки КАМАЗ, один из которых был загружен боеприпасами, 1- автомобиль марки Урал, 1 автомобиль марки УАЗ-3962, 3 единицы инженерной техники, 3 миномета, 1 переносной зенитно-ракетный комплекс "Игла-С", 135 различных автоматов, пулеметов, гранатометов, 20 коробок ручных гранат, 2 оптических устройства, 2 средства связи и более 14500 боеприпасов.