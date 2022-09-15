Турция в любых обстоятельствах рядом с Азербайджаном.

Об этом сказал вице-президент Турции Фуат Октай, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Мы заявляли об этом при каждой возможности и показывали это на деле", - сказал он.

Говоря о провокациях Армении на границе с Азербайджаном, вице-президент Турции отметил, что агрессивные действия Еревана неприемлемы.

Фуат Октай считает, что мирное решение вопроса принесет пользу и Армении.