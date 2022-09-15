https://news.day.az/politics/1495814.html Турция в любых обстоятельствах рядом с Азербайджаном - Фуат Октай
Турция в любых обстоятельствах рядом с Азербайджаном - Фуат Октай
Турция в любых обстоятельствах рядом с Азербайджаном.
Об этом сказал вице-президент Турции Фуат Октай, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
"Мы заявляли об этом при каждой возможности и показывали это на деле", - сказал он.
Говоря о провокациях Армении на границе с Азербайджаном, вице-президент Турции отметил, что агрессивные действия Еревана неприемлемы.
Фуат Октай считает, что мирное решение вопроса принесет пользу и Армении.
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